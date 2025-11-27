Sono passati ventidue anni da quando Elisa di Rivombrosa ha fatto il suo debutto su Canale 5, ma gli appassionati di serie tv italiane non l’hanno mai dimenticata. Perché è stata un vero e proprio cult, uno spartiacque nonché uno dei più grandi successi seriali del Biscione. Ebbene, l’eroina interpretata da Vittoria Puccini è ora protagonista di un canale interamente dedicato a lei su Pluto TV. Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount ha deciso, come dichiarato sui social, di fare un regalo di Natale anticipato al pubblico, accendendo il nuovo canale dal 26 novembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elisa di Rivombrosa rivive su Pluto TV