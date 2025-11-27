Elisa di Rivombrosa rivive su Pluto TV
Sono passati ventidue anni da quando Elisa di Rivombrosa ha fatto il suo debutto su Canale 5, ma gli appassionati di serie tv italiane non l’hanno mai dimenticata. Perché è stata un vero e proprio cult, uno spartiacque nonché uno dei più grandi successi seriali del Biscione. Ebbene, l’eroina interpretata da Vittoria Puccini è ora protagonista di un canale interamente dedicato a lei su Pluto TV. Il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount ha deciso, come dichiarato sui social, di fare un regalo di Natale anticipato al pubblico, accendendo il nuovo canale dal 26 novembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altre letture consigliate
Elisa di Rivombrosa in streaming: Pluto TV lancia il suo canale dedicato Vai su X
Su Pluto TV si accende dal 26 novembre un canale interamente dedicato a Elisa di Rivombrosa Su Pluto TV si accende dal 26 novembre un canale interamente dedicato a Elisa di Rivombrosa, tra le serie italiane più amate di sempre, che ha saputo incantare - facebook.com Vai su Facebook
Elisa di Rivombrosa in streaming: Pluto TV lancia il suo canale dedicato - Su Pluto TV, la piattaforma FAST gratuita di Paramount che negli ultimi anni ha rilanciato molte serie amate dal pubblico italiano, dal 26 novembre si accende un canale interamente dedicato a Elisa di ... hdblog.it scrive
Elisa di Rivombrosa sbarca su Pluto TV con un canale dedicato - Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, si accende dal 26 novembre un canale interamente dedicato a Elisa di Rivombrosa, ... Scrive teleblog.it
Elisa di Rivombrosa in streaming: il nuovo canale dedicato alla fiction è gratis per tutti - Sul portale di streaming gratuito di Paramount arriva un canale dedicato alla serie cult dei primi 2000 con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi ... Da libero.it