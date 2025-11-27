Elio Umberto Galimberti e Toni Capuozzo | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

I Villaggi di Natale al Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti a Bergamo, la pista di pattinaggio in Piazzale degli Alpini, lo spettacolo “Quando un musicista ride” con Elio alla ChorusLife Arena, la Scuola del cittadino a Scanzorosciate, l’incontro con Umberto Galimberti al Teatro Crystal di Lovere, Toni Capuozzo al cineteatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 27 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

