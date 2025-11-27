Elezioni regionali in Campania Villani M5S | Nel Salernitano è stato determinante il nostro ruolo nella vittoria di Fico
Tempo di lettura: 2 minuti Un risultato che premia il lavoro sul territorio e consegna al Movimento 5 Stelle un ruolo determinante nella vittoria di Roberto Fico come nuovo governatore della Campania. È questo il messaggio che arriva dalla coordinatrice provinciale di Salerno, Virginia Villani, che esprime soddisfazione per l’esito elettorale in provincia. “Oggi si apre una fase nuova. Con l’elezione del nostro presidente, il Movimento 5 Stelle avrà una voce forte e autorevole in Regione Campania. E noi, sui territori, continueremo a lavorare con ancora più determinazione, presenza e serietà. Ripartiamo da qui, con umiltà ma anche con la consapevolezza che il Movimento, quando è radicato, ascolta e lavora accanto ai cittadini, è ancora capace di essere protagonista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
