Elezioni regionali Campania 2025 | i numeri di Avellino

Elezioni regionali Campania 2025: la Circoscrizione di Avellino resta al Centrosinistra, ma anche qui segnali di rimonta dal Centrodestra. In Irpinia Fico vince facile, ma il Centrodestra rosicchia terreno. Nella terra del Taurasi e delle terme dimenticate, la circoscrizione di Avellino ha ribadito la sua fedeltà al centrosinistra. Roberto Fico porta a casa il 62,38% dei voti con 106.486 preferenze, un trionfo che però puzza di tenuta a denti stretti contro l'assalto del centrodestra capitanato da Edmondo Cirielli, fermo al 34,53% con 58.945 suffragi. Giuliano Granato incassa l'1,84% con 3.139 voti, Stefano Bandecchi si accontenta dello 0,64% e 1.

