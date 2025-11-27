Elezioni regionali Campania 2025 | Ecco i numeri di Benevento

Elezioni Regionali Campania 2025: A Benevento Fico vince, ma il Centrodestra mangia 20 punti in cinque anni. Benevento, terra di sorpassi mancati e di rimonte furibonde.. Il Sannio non è più quella roccaforte blindata del centrosinistra che era nel 2020. Roberto Fico, con la sua coalizione larga e un po’ raffazzonata, porta a casa la circoscrizione di Benevento con il 52,44% dei voti (55.158 preferenze), battendo Edmondo Cirielli che si ferma a un comunque eccellente 44,54% (46.848 voti). Un distacco di quasi 8 punti che sembra ampio, ma che rispetto al passato recente sa di avvertimento serio per chi governa la Campania da quindici anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Elezioni regionali Campania 2025: Ecco i numeri di Benevento

Approfondisci con queste news

L’informazione e il Quirinale sotto attacco. I risultati delle elezioni regionali. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. Vai su X

Telesveva. . Elezioni in Puglia, Donno (M5S): “Ci davano per morti, ma saremo determinanti nel prossimo Consiglio regionale” #puglia #politica #elezioni #regionali #m5s - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Campania 2025: i risultati delle regionali. La mappa città per città - Roberto Fico nuovo governatore: “A insulti e offese abbiamo risposto con i programmi”. Segnala quotidiano.net

Elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: i risultati aggiornati - I risultati aggiornati per ogni partito e candidato presidente e i dati sull’affluenza alle urne ... Da quifinanza.it

Chi sono i consiglieri più votati alle Elezioni regionali in Campania - Giorgio Zinno, già sindaco di San Giorgio a Cremano, è il più votato in Campania. Secondo fanpage.it