Elezioni regionali Campania 2025 | Cosa è accaduto a Salerno

Elezioni regionali Campania 2025. A Salerno Fico al 56% e Cirielli al 39% e spacca il dominio De Luca. Salerno, baluardo del centrosinistra che scricchiola: Fico passa, ma il centrodestra rimonta con Cirielli. Nel cuore pulsante della Campania, tra il Cilento selvaggio e le coste amalfitane, la circoscrizione di Salerno ha consegnato a Roberto Fico una vittoria che sa di sollievo, ma con un’ombra lunga di rimonta. Fico totalizza il 56,27% dei consensi con 241.259 voti, un risultato che gli vale il primo posto netto contro Edmondo Cirielli, che si ferma al 38,92% con 156.779 preferenze in un duello che ha acceso gli animi fino all’ultimo seggio scrutinato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Elezioni regionali Campania 2025: Cosa è accaduto a Salerno

