Elezioni politiche chi vincerebbe oggi | i dati parlano chiaro

Un recente studio dell' Istituto Cattaneo, basato sulle tendenze emerse dalle ultime elezioni regionali, delinea per le prossime elezioni politiche italiane un quadro molto più bilanciato rispetto al passato. Ciò si deve soprattutto all'evoluzione degli schieramenti politici e al sistema elettorale vigente, il Rosatellum. Se nelle Politiche 2022 il centrodestra aveva ottenuto una netta affermazione, oggi la situazione si presenta decisamente più competitiva, con un possibile testa a testa fra una coalizione di centrodestra e un cosiddetto "campo largo" che riunisce centrosinistra, Movimento 5 Stelle e forze centriste.

