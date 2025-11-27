Elezioni politiche chi vincerebbe oggi | i dati parlano chiaro
Un recente studio dell’ Istituto Cattaneo, basato sulle tendenze emerse dalle ultime elezioni regionali, delinea per le prossime elezioni politiche italiane un quadro molto più bilanciato rispetto al passato. Ciò si deve soprattutto all’evoluzione degli schieramenti politici e al sistema elettorale vigente, il Rosatellum. Se nelle Politiche 2022 il centrodestra aveva ottenuto una netta affermazione, oggi la situazione si presenta decisamente più competitiva, con un possibile testa a testa fra una coalizione di centrodestra e un cosiddetto “campo largo” che riunisce centrosinistra, Movimento 5 Stelle e forze centriste. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cosa ci dicono le elezioni regionali del voto alla prossime Politiche? Assolutamente nulla. Alle politiche del 2022 il tasso di astensione è stato del 36,1 per cento, alle regionali dell’altro ieri del 56,4. Negli ultimi giorni ho letto titoli e commenti che trasformavan - facebook.com Vai su Facebook
"Il messaggio di ieri è chiaro, la partita verso le elezioni politiche è apertissima": cosa ha detto Elly #Schlein in conferenza stampa al Nazareno dopo i risultati nelle #elezioniregionali in #Campania , #Puglia e #Veneto - #Pd #elezioniregionali2025 #elezioni Vai su X
Chi vincerebbe alle elezioni politiche 2027 con la legge elettorale che abbiamo oggi - La risposta, o meglio un'indicazione della tendenza in corso, è nei risultati delle regionali: le prossime elezioni politiche 2027 potrebbero essere molto ... fanpage.it scrive
Il centrodestra vince in Veneto, il centrosinistra in Puglia e Campania: l'esito delle voto - Stefani (centrodestra) si afferma in Veneto, Fico (centrosinistra) in Campania e Decaro (centrosinistra) in Puglia. Scrive msn.com
Sondaggi politici, ecco chi ha vinto davvero le ultime elezioni - Ma il quadro che emerge dal risultato delle elezioni regionali è diverso. money.it scrive