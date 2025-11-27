Elezioni politiche chi vincerebbe con la legge elettorale che abbiamo oggi I dati parlano chiaro

L’analisi condotta dall’Istituto Cattaneo sulle tendenze emerse dalle recenti elezioni regionali in Italia suggerisce uno scenario politico molto più equilibrato per le prossime elezioni politiche del 2027 rispetto al trionfo del centrodestra del 2022. La simulazione, pur non essendo una previsione definitiva, indica che, mantenendo l’attuale legge elettorale, nota come Rosatellum, lo scontro tra il centrodestra e un’ipotetica coalizione di “campo largo” (centrosinistra allargato a M5s e forze centriste) si risolverebbe in una battaglia serrata, soprattutto per l’assegnazione dei seggi uninominali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

