Elezioni Libera | Astensionismo corruzione e clientelismo minacciano la democrazia

Tempo di lettura: 4 minuti “Se non rinascerà la partecipazione, morirà la democrazia. Con grande convinzione abbiamo presentato la “nostra” lista, non di persone, ma di temi. Comunità che Cambiano Comunità, un progetto sfidante, perché parte proprio dalle comunità, consapevoli della forza propulsiva che possono esercitare”. così in una nota il Coordinamento Provinciale di Libera Benevento. “Non esprimiamo pareri in merito agli esiti partitici, che vanno sempre rispettati, indipendentemente dai propri orientamenti, perché – si legge – espressione del popolo che è sovrano. Ma qualche osservazione prettamente politica abbiamo la responsabilità di farla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni, Libera: “Astensionismo, corruzione e clientelismo minacciano la democrazia”

