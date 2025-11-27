Elezioni 2026 la riunione del centrosinistra che vuole essere alternativa al Sistema De Luca

Ieri sera si sono riunite a Messina le forze politiche progressiste, riformiste e di sinistra, alternative al “sistema De Luca” e al centrodestra, per avviare una interlocuzione a livello provinciale circa le prossime scadenze elettorali del 2026 nei comuni della provincia - Milazzo, Barcellona. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

