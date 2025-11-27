Elezioni 2026 la riunione del centrosinistra che vuole essere alternativa al Sistema De Luca

Ieri sera si sono riunite a Messina le forze politiche progressiste, riformiste e di sinistra, alternative al “sistema De Luca” e al centrodestra, per avviare una interlocuzione a livello provinciale circa le prossime scadenze elettorali del 2026 nei comuni della provincia - Milazzo, Barcellona. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Elezioni 2026, la riunione del centrosinistra che vuole essere alternativa al "Sistema De Luca"

Scopri altri approfondimenti

MACERATA VERSO LE ELEZIONI - Partiti e movimenti in ordine sparso ed ognuno con un consistente numero di candidati ed ovviamente di veti da contrapporre: una riunione fissata per dopodomani - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali: il centrosinistra vince in Puglia e Campania, il centrodestra in Veneto. Crolla l'affluenza - Meloni: 'La nostra vittoria frutto del lavoro e della credibilità'. Lo riporta ansa.it

Corsa a sindaco, settimana chiave per il centrosinistra. Romizi: "Allargare la coalizione. La città deve svoltare. Non mi autocandido" - Passate le elezioni regionali, che hanno dato un segnale, stiamo lavorando per il programma e per l'individuazione della candidata o candidato ... corrierediarezzo.it scrive

A Messina aria d’elezioni, De Luca accelera e si cerca l’anti Basile - Il leader di Sud chiama Nord ipotizza di far staccare la spina all'amministrazione in anticipo. msn.com scrive