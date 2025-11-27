Un viaggio tra passato e presente alla riscoperta di un grandissimo patrimonio artistico: Elettrobiblioteca arriva a Modena venerdì e il 13 e 14 dicembre con un ricco programma di proposte guidate da un unico filo conduttore: il dialogo tra ricerca storico-archivistica, arti performative e nuove tecnologie. Il progetto, curato da Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali e realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena, ha l’obiettivo di promuovere la riscoperta dei patrimoni musicali antichi. "Il progetto è frutto di una grande sinergia culturale – raccontano i curatori – e mira a trasmettere sapere e restituire vitalità a patrimoni musicali d’archivio, giacimenti culturali fondamentali per la città e il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettrobiblioteca, viaggio nel tempo. I patrimoni musicali d’archivio risuonano grazie alla tecnologia