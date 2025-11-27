Eletto il nuovo presidente del consiglio comunale | per la prima volta è una donna
Per la prima volta nella storia la città di San Prisco avrà un presidente del consiglio comunale donna. Si tratta di Valeria Ciarmiello che nella seduta di ieri (26 novembre) è stata eletta alla guida del parlamentino locale.Valeria Ciarmiello“Sono onorata di essere stata eletta per svolgere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BTV News canale 85. . ANTONIO DECARO ELETTO NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA: "LAVORERO' A MODO MIO, IL PRIMO ATTO SARÀ OCCUPARMI DELLE LISTE D'ATTESA #elezioniregionalipuglia2025 #antoniodecaro #regionepuglia - facebook.com Vai su Facebook
Congratulazioni e buon lavoro ad Alberto #Stefani, eletto nuovo Presidente della Regione Veneto! Vai su X
Un nuovo corso per Confturismo: Pinzger eletto alla presidenza nazionale - Confcommercio apre una riorganizzazione del comparto, con nuove strategie condivise, valorizzazione dei territori e rafforzamento del turismo nel ... Riporta italiaatavola.net
Puglia, ecco chi è stato eletto in Consiglio regionale con Decaro: 29 seggi alla maggioranza, 21 all'opposizione TUTTI I NOMI - 2030: Paolicelli (Pd) il più suffragato, nel gruppo della Lega confermati tutti gli uscenti. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Confturismo Confcommercio, Manfred Pinzger nuovo presidente - Manfred Pinzger, vice presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia e di Federalberghi, è stato eletto nuovo presidente di Confturismo- Come scrive ansa.it