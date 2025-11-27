Eletto il nuovo presidente del consiglio comunale | per la prima volta è una donna

Casertanews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nella storia la città di San Prisco avrà un presidente del consiglio comunale donna. Si tratta di Valeria Ciarmiello che nella seduta di ieri (26 novembre) è stata eletta alla guida del parlamentino locale.Valeria Ciarmiello“Sono onorata di essere stata eletta per svolgere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

eletto il nuovo presidente del consiglio comunale per la prima volta 232 una donna

© Casertanews.it - Eletto il nuovo presidente del consiglio comunale: per la prima volta è una donna

