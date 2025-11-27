Elena di Troia il magnifico pretesto Brunella Schisa rilegge il mito

Elena è una donna libera, una ribelle. Ma fu vittima dei suoi stessi desideri». Con «La più bella. La versione di Elena» (HarperCollins), Brunella Schisa torna in libreria con un romanzo che scava nell'anima della donna più celebrata e fraintesa del mito, restituendole finalmente una voce propria. Giornalista e scrittrice napoletana, Schisa rilegge l'archetipo, spezzando l'immagine di.

