Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3 super Dea in Champions League

(Adnkronos) – Un'incredibile Atalanta s'impone in casa dell'Eintracht Francoforte per 0-3, tutti i gol segnati in 5 minuti nel secondo tempo dopo un primo tempo a secco di reti. Lookman, Ederson e De Ketelaere i marcatori, che regalano a Raffaele Palladino il primo successo europeo: la Dea sale al decimo posto in classifica, con 10 .

