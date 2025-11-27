Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3 la Dea spazza via i tedeschi in cinque minuti
Francoforte (Germania), 26 novembre 2025 - L' Atalanta ha spazzato via l' Eintracht Francoforte, nella quinta giornata della League Phase di Uefa Champions League. Al Deutsche Bank Park la Dea si è imposta per 3-0, decidendo la sfida nell'arco di cinque minuti di fuoco. I bergamaschi hanno ingranato con il passare dei minuti, fino a giungere al 60', quando Lookman ha aperto le marcature. Solamente due minuti dopo Ederson ha rifilato il secondo gol ai tedeschi, che ormai in tilt hanno incassato al 65' anche il tris firmato da De Ketelaere. Gli uomini di Raffaele Palladino tornano così in Italia con tre punti preziosi, che permettono all'Atalanta di salire a quota 10 in classifica, al decimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
La serata di Champions League propone Eintracht Francoforte-Atalanta, i cui tifosi non hanno un buon rapporto con i supporters del Napoli, per usare un eufemismo Ebbene anche questa sera, nonostante l'importante impegno europeo, sugli spalti c'è chi p - facebook.com Vai su Facebook
Eintracht Francoforte-Atalanta, dove vedere la gara di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X
Eintracht Francoforte-Atalanta, il risultato in diretta LIVE - 3, gol e highlights: segnano Lookman, Ederson e CDK ... Lo riporta sport.sky.it
L’Atalanta dilaga a Francoforte: 3-0 confezionato in 5 minuti, Lookman si sblocca in Europa - Impresa in casa dell’Eintracht per la Dea: i gol tra il 15’ e il 20’ della ripresa: a segno il nigeriano, Ederson e De Ketelaere ... Da repubblica.it
LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, Champions League calcio in DIRETTA: De Ketelaere firma il tris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90' Tre minuti di recupero. Segnala oasport.it