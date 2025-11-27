eintracht francoforte atalanta 0 3 la dea spazza via i tedeschi in cinque minuti

Francoforte (Germania), 26 novembre 2025 - L' Atalanta ha spazzato via l' Eintracht Francoforte, nella quinta giornata della League Phase di Uefa Champions League. Al Deutsche Bank Park la Dea si è imposta per 3-0, decidendo la sfida nell'arco di cinque minuti di fuoco. I bergamaschi hanno ingranato con il passare dei minuti, fino a giungere al 60', quando Lookman ha aperto le marcature. Solamente due minuti dopo Ederson ha rifilato il secondo gol ai tedeschi, che ormai in tilt hanno incassato al 65' anche il tris firmato da De Ketelaere. Gli uomini di Raffaele Palladino tornano così in Italia con tre punti preziosi, che permettono all'Atalanta di salire a quota 10 in classifica, al decimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

