Educazione finanziaria A Salsomaggiore Terme Comincia oggi a essere previdente secondo workshop con Fondo FonTe

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 10.00, presso l’IIS Magnaghi Solari, in viale Romagnosi, 7, a Salsomaggiore Terme, si svolgerà il secondo workshop in presenza “Comincia oggi a essere previdente”, organizzato da Fondo Fon.Te., il fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del terziar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

educazione finanziaria a salsomaggiore terme comincia oggi a essere previdente secondo workshop con fondo fonte

© Ilgiornaleditalia.it - Educazione finanziaria. A Salsomaggiore Terme “Comincia oggi a essere previdente”, secondo workshop con Fondo Fon.Te.

Argomenti simili trattati di recente

Educazione finanziaria. A Salsomaggiore Terme il secondo workshop con Fondo Fon.Te. “Comincia oggi a essere previdente” - 00, presso l’IIS Magnaghi Solari, in viale Romagnosi, 7, a Salsomaggiore Terme, si svolgerà il secondo workshop in presenza “Comincia oggi a essere previdente”, o ... Riporta meridiananotizie.it

Educazione finanziaria, Starting Finance entra nelle scuole - Ripartono le scuole, e riprende anche l’educazione finanziaria: l’Italia è storicamente deficitaria, su questo fronte, quindi le iniziative volte a rendere i nostri giovani più consapevoli rivestono ... Come scrive tg24.sky.it

L’educazione finanziaria entra a scuola - Il 2024 può essere considerato un vero e proprio annus mirabilis per l’educazione finanziaria: la Legge 5 marzo 2024, n. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Finanziaria Salsomaggiore Terme