All'interno delle settimane dedicate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni Valle Savio propone ‘Crescere con cura tra regolazioni affettive e limiti’, una mattinata di formazione e confronto rivolta a genitori, educatori, insegnanti e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Educazione affettiva e regolazione delle emozioni, il focus con esperte