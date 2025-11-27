Edilizia sociale in Piemonte 5.000 case popolari sono vuote | la mossa del canguro di Marrone apre ai privati
Dopo settimane di polemiche ieri, 26 novembre, è arrivato in Consiglio regionale del Piemonte il Disegno di legge (Ddl) 107 relativo agli alloggi dell'Agenzia territoriale della casa (Atc). La Regione Piemonte, attraverso l'assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, ha studiato e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approvato il Ddl sull'edilizia sociale Passa a maggioranza il provvedimento per il recupero delle abitazioni inagibili.
@AlbertoUnia sono anni che non si fanno politiche di edilizia sociale, questa proposta di legge è una resa di questa giunta perchè non riesce a gestire l'assegnazione degli appartamenti
Edilizia sociale, in Piemonte 5.000 case popolari sono vuote: la mossa del canguro di Marrone apre ai privati - Ok al piano di recupero degli alloggi inagibili Dopo settimane di polemiche ieri, 26 novembre, è arrivato in Consiglio regionale del Piemont ...
Case popolari ai privati in Piemonte: il centrosinistra vuole fermare tutto, 2mila emendamenti - In opposizione si arriva a paragonare l'assessore Maurizio Marrone a «un Robin Hood al contrario» (la pensata è del 5 stelle Alberto Unia) per il progetto di affidare una quota delle case popolari a e ...
Via libera, non senza polemiche, alla nuova legge sull'edilizia sociale - Per il centrodestra, invece, verranno riqualificati alloggi degradati senza costi per la Regione.