Edificio abbandonato in via Ala la presidente del Terzo Municipio sollecita il recupero

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Ala, nei pressi della casa circondariale di piazza Lanza,c'è un immobile fatiscente con i cancelli arrugginiti e gli ingressi sbarrati dai rifiuti. “In passato da questa struttura sono venuti giù calcinacci che hanno costretto l’amministrazione a chiudere al traffico la corsia del Brt di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

