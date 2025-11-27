Eddie Murphy svela l’esperienza con l’abitudine legata ai sintomi del DOC

l’esperienza di eddie murphy con il disturbo ossessivo-compulsivo. Nel panorama delle celebrities che condividono apertamente le proprie sfide personali, eddie murphy si distingue per aver rivelato dettagli riguardanti la sua lotta con il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Attraverso il suo nuovo documentario, intitolato “Being Eddie”, l’attore e comico offre un’analisi intima di come questa condizione abbia influenzato la sua vita fin dall’infanzia e di come abbia affrontato, nel tempo, i comportamenti correlati. l’origine e la scoperta del disturbo nel suo percorso di vita. le prime manifestazioni durante l’infanzia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eddie Murphy svela l’esperienza con l’abitudine legata ai sintomi del DOC

Contenuti che potrebbero interessarti

Eddie Murphy svela i tre film che rimpiange di non aver mai accettato di realizzare. https://gametimers.it/eddie-murphy-rivela-i-tre-film-che-rimpiange-di-non-aver-fatto/ - facebook.com Vai su Facebook

Eddie Murphy svela la battuta che lo ferì profondamente: 'Pensate questo di me?' - Eddie Murphy ha svelato la battuta in seguito alla quale decise di non tornare più al Saturday Night Live: 'Come potete farmi questo? Scrive cinema.everyeye.it

Being Eddie: su Netflix arriva un docufilm dedicato a Eddie Murphy, ecco quando - Una risata che ha attraversato mezzo secolo di cinema e televisione, contribuendo a fare di una nuova comicità una forma d’arte globale: si parla di Eddie Murphy. Riporta today.it

La Pantera Rosa, Eddie Murphy svela il suo ruolo nel prossimo film - Eddie Murphy ha annunciato quali sono i suoi prossimi piani per il futuro e ha incluso un personaggio iconico per La Pantera Rosa. Si legge su comingsoon.it