Economia comunità azione sociale Unicoop Firenze cresce e investe
FIRENZE "Nonostante un contesto critico e sfavorevole, che ha fortemente condizionato il mondo produttivo e distributivo, la cooperativa ha continuato a conseguire importanti risultati economici e patrimoniali, garantendo al contempo le migliori condizioni di acquisto e di servizio ai propri soci e clienti". Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze fa il punto su andamento e prospettive della cooperativa. Qual è stato l’andamento di Unicoop Firenze negli ultimi anni? "Abbiamo rafforzato la nostra solidità patrimoniale, elemento che ci permette di guardare con fiducia al futuro della cooperativa, e insieme, abbiamo promosso numerose azioni per difendere dall’inflazione la spesa quotidiana di soci e clienti che, in questi anni, hanno visto arretrare il loro potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
