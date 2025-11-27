Ecografi di nuova generazione, letti da parto adatti alle donne in travaglio, docce speciali con idromassaggio e ambienti decorati ad hoc per accogliere l’arrivo dei nuovi nati: è stato presentato ieri nella sua dimensione conclusiva il risultato del progetto “Il Germoglio di Bianca”, nato da un’idea della Fondazione Bianca Ballabio e poi cresciuto sino ad arrivare a compimento. La cerimonia di consegna delle attrezzature destinate alle sale parto e al Reparto di ginecologiaostetricia dell’Ospedale è andata in scena ieri alla presenza del direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli, dei rappresentanti della Direzione dtrategica e della Direzione medica di presidio, del presidente della Fondazione degli Ospedali, Norberto Albertalli, e dei rappresentanti della Fondazione Bianca Ballabio, Michela e Massimo, genitori di Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecografi, letti e sale parto decorate. Il “Germoglio di Bianca” è fiorito