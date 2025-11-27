Ecco perché la Corte dei Conti ha stoppato il ponte sullo Stretto

Violazioni ambientali, mancanza di pareri sul piano tariffario e modifiche contrattuali. Sono queste le lacune che la Corte dei Conti ha evidenziato prima di dare l'alt alla delibera Cipess per la costruzione del ponte sullo Stretto. Nel tardo pomeriggio l'organo ausiliario ha pubblicato le tanto.

