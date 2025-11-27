Ecco perché la Cina delocalizza le Big Tech c’entra la tecnologia Usa

Delocalizzare, non per tagliare i costi ma per sfruttare le risorse altrui. È quanto sta dicendo la Cina alle sue Big Tech. Le grandi aziende tecnologiche stanno addestrando i loro modelli di intelligenza artificiale all’estero, più precisamente nel sud-est asiatico, per aggirare le restrizioni degli Stati Uniti e accedere ai chip di Nvidia. A scriverlo è il Financial Times, in un articolo che conferma quanto già si immaginava: Pechino riesce ad alimentare il proprio sviluppo digitale nonostante i tanti paletti che si trova di fronte. Tra le aziende che sono andate oltre confine ci sono anche i colossi Alibaba e ByteDance. 🔗 Leggi su Formiche.net

