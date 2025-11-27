Ecco le 15 torrefazioni italiane premiate dal Gambero Rosso
Una nuova cultura del caffè prende forma: 15 Special Award assegnati dal Gambero alle migliori torrefazioni d’Italia, dall’eccellenza produttiva alla sostenibilità, per raccontare l’evoluzione di un rituale quotidiano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Scopri altri approfondimenti
Tabaccheria Papa. Wham! · Last Christmas (Pudding Mix). Questo Natale, scopri la nostra collezione esclusiva: oltre 200 sigari selezionati con cura in ogni angolo del globo — dal cuore delle piantagioni caraibiche alle torrefazioni italiane, dalla tradizione cub - facebook.com Vai su Facebook
Ecco le 15 torrefazioni italiane premiate dal Gambero Rosso - Una nuova cultura del caffè prende forma: 15 Special Award assegnati dal Gambero alle migliori torrefazioni d’Italia, dall’eccellenza produttiva alla sostenibilità, per raccontare l’evoluzione di un r ... Scrive gamberorosso.it