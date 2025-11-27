Ecco i migliori aeroporti d’Europa 2025 | Istanbul guida la classifica
Monaco di Baviera, ottobre 2025 – Holidu ha pubblicato la classifica dei migliori aeroporti d’Europa del 2025 analizzando migliaia di recensioni Google Maps. Sul podio troviamo Istanbul, Porto e Helsinki, tutti con punteggi elevati e un apprezzamento crescente da parte dei viaggiatori. Tra gli italiani, Fiumicino è il primo in lista: 12° posto e valutazioni molto positive su servizi, comfort e ampiezza dell’offerta commerciale. Segue Linate al 19° posto, mentre Malpensa, Venezia, Bergamo e Napoli sono più indietro, con punteggi tra 3,7 e 3,8. La classifica è stata costruita considerando sia il punteggio medio che il numero totale di recensioni, offrendo una fotografia realistica della percezione degli utenti. 🔗 Leggi su Zon.it
Argomenti simili trattati di recente
Migliori e peggiori aeroporti in America? Nel mio caso… #aeroporti #voli #migliori #peggiori - facebook.com Vai su Facebook
Ecco i migliori aeroporti d’Europa 2025: Istanbul guida la classifica - Monaco di Baviera, ottobre 2025 – Holidu ha pubblicato la classifica dei migliori aeroporti d’Europa del 2025 analizzando migliaia di recensioni Google ... Riporta zon.it
I migliori aeroporti d’Europa: la guida definitiva - Con l’arrivo delle feste natalizie, che vede un notevole afflusso di viaggiatori in partenza e di ritorno dalle vacanze, l'esperienza di viaggio non si limita ... Si legge su infiltrato.it
I migliori aeroporti e compagnie aeree del mondo secondo Forbes - La classifica, stilata da Forbes, dei migliori aeroporti e compagnie aeree del mondo: ecco quelli in cima alla lista. Segnala donnaglamour.it