Ecco chi sono i concorrenti che hanno chiesto a Francesca Fialdini le lastre accusandola di mentire
A Ballando con le stelle il dietro le quinte sembra ormai più movimentato della gara stessa. Le tensioni crescono, le competizioni interne pure, e nell’ultima puntata di Ballando Segreto è esploso un retroscena che ha lasciato il pubblico di stucco: non solo qualcuno non avrebbe creduto all’infortunio di Francesca Fialdini, ma avrebbe addirittura chiesto di visionare le sue lastre. Un’accusa che ha il sapore amaro della sfiducia e che ha trascinato due concorrenti dentro una polemica pesantissima. Ballando con le stelle, svelati i nomi: ecco chi voleva le lastre di Francesca Fialdini. Secondo quanto spiegato da Francesca Fialdini, tutto sarebbe partito da una concorrente donna convinta che il suo stop non fosse dovuto a costole rotte ma a una strategia per riposarsi e rientrare poi al ripescaggio. 🔗 Leggi su Donnapop.it
