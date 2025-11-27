Ecco Canzoni per anni spietati Il rock dei Negrita è alle Muse
Il grande rock indipendente italiano è protagonista questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona, dove arriva il tour ‘ Canzoni per anni spietati ’ dei Negrita. E’ l’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco, intitolato appunto ‘Canzoni per anni spietati’, concept album uscito lo scorso marzo a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio, che contiene i singoli ‘Non esistono innocenti amico mio’, ‘Noi siamo gli altri’ e ‘Nel blu (Lettera ai padroni della Terra)’. Pezzi che la band alternerà alle canzoni che più hanno segnato la propria carriera, superando indenni la prova del tempo, e rimanendo anche dopo trent’anni sempre attuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
