eccellenza sputi verso gli avversari giocatori squalificati per 4 turni

Due giocatori sono stati squalificati per quattro giornate per sputi: è successo in Eccellenza con Brevi del Fabriano Cerreto e in Prima categoria con Cartechini dell’Appignanese. Eccellenza. "Espulso per essersi avvicinato alla panchina locale sputando verso i tesserati senza colpirli". Con questa motivazione il giudice sportivo ha squalificato per quattro turni Brevi del Fabriano Cerreto nella gara persa a Chiesanuova. In Eccellenza è stato fermato per due turni Mongiello del Chiesanuova, per uno Giandomenico (Tolentino), Malafronte e Marin (Fermana), Proesmans (Montegranaro), Palmucci (Montefano) e Vrioni (Urbhania). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
