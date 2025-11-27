East meet west con Fashion to Reconnect | A Tale of Two Style Capitals

Riflettere sull’armonia dell’umanità con la natura, sollecitando scelte consapevoli per un futuro sostenibile. È questa la mission di Fashion Reconnect: A Tale of Two Style Capitals, la mostra della Fondazione Pistoletto, ispirata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. On air fino a Natale, l’evento, curato da Tiziano Guardini, con l’allestimento dello studio GuardiniCiuffreda e con il supporto di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, si inserisce nel panorama più ampio dell’Hong Kong Fashion Fest. Organizzato, infatti, dal College of Liberal Arts and Social Sciences (CLASS) della City University of Hong Kong (CityUHK) e sponsorizzato dalla Cultural and Creative Industries Development Agency, il progetto unisce la creatività sotto l’egida della responsabilità, offrendo un percorso immersivo tra le creazioni di 8 designer di Hong Kong e i sedici italiani: Antonio Marras, CAVIA, Diesel, Etro, Ferragamo, Giorgio Armani, Institution, Lorenzo Seghezzi, Marco Rambaldi, Max Mara, Missoni, Oh Carla, Piero D’Angelo, Pietra Pistoletto, Tiziano Guardini e Zegna. 🔗 Leggi su Panorama.it

