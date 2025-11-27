Il Team Best Of Campagne per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della promo dedicata al Black Friday sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di giovedi 27 novembre. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Van Dijk, Haaland, Vinicius Jr. e Harry Kane sono alcuni dei giocatori che sono stati inseriti nel Best Of Campagne per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 26. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Best Of Campagne Black Friday Lista Carte Migliori Inserite Nelle Promo Della Stagione