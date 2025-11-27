È un virus molto furbo muta come il Covid Rischiamo 18-20 milioni di casi L’allarme di Bassetti sulla stagione influenzale inziata prima del previsto
La stagione influenzale 2025-2026 è ufficialmente scattata in anticipo e con una virulenza inattesa. Secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’inizio dell’autunno ben 2,1 milioni di italiani sono già stati colpiti da infezioni respiratorie. Sebbene la circolazione sia dovuta a un mix di virus (Rhinovirus, SARS-CoV-2), sono i virus influenzali e simil-influenzali ad aver registrato un netto e preoccupante aumento nelle ultime settimane. L’impennata è strettamente legata all’arrivo della variante AH3N2 (subclade K). Come segnalato dall’European Centre for Disease Prevention and Control, questa variante ha anticipato l’inizio della stagione di ben 3-4 settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Molti pensano che si prenda l’influenza per colpa del freddo. Non c’entra niente il freddo! #Influenza, raffreddore, mal di gola: non li causa il clima, ma i virus. E i virus circolano molto di più al chiuso, quando passiamo ore in ambienti affollati e con aria secca p Vai su X
