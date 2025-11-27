E' tra i luminari nello studio delle malattie del fegato i medici premiano il professor Fabio Piscaglia
I medici sono pronti a premiare il professor Fabio Piscaglia. Il prossimo 6 dicembre, al centro congressi del Grand Hotel, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio Iano Planco d’Oro dell’Ordine dei Medici di Rimini. Piscaglia è professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
