E se TikTok Shop puntasse al mercato di lusso?
TikTok Shop potrebbe diventare la nuova destinazione di shopping del lusso per borse e accessori: ora, infatti, cominciano ad apparire nella vetrina i primi prodotti di lusso. In vetrina borse da 11.000 dollari di Hermès e Chanel, oppure sneakers rare e a tiratura limitata di marchi come Louis Vuitton e Nike. Non mancano orologi Rolex e Cartier, giusto in tempo per il Black Friday. Il segreto sta nel fatto che la maggior parte di questi articoli è usata, ed è messa in vendita da rivenditori di seconda mano. TikTok Shop punta ai brand di lusso?. Ma come fare a rivenditori di seconda mano utilizzano l’intelligenza artificiale per verificarne l’autenticità, per sfruttare l’enorme portata globale di TikTok per trovare nuovi acquirenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
