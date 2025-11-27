Una notizia che ha scosso profondamente le comunità di Francolise e Carinola: dopo giorni di ansia e ricerche frenetiche, è arrivata la conferma che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Il corpo di Rocco Amato, un giovane molto conosciuto in entrambe le cittadine del Casertano, è stato trovato senza vita a Barcellona, la città spagnola in cui viveva da alcuni anni. Una notizia che ha attraversato rapidamente i social e i gruppi di amici, lasciando un senso di sgomento generale. La scomparsa: gli appelli sui social e la mobilitazione. Di Rocco non si avevano più notizie da domenica 23 novembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È proprio lui”. Rocco sparito nel nulla da giorni, ora la notizia tragica. Lontano da casa