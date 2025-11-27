È praticamente impossibile imbattersi sui social in fotografie di Penelope, la figlia di Gianna Nannini: la cantautrice ha sempre scelto di mantenere la massima riservatezza sulla sua vita familiare, ma in occasione di un momento molto speciale, ha deciso di fare una rara eccezione. Gianna Nannini e la tenerissima foto con la figlia Penelope. Penelope ha infatti compiuto quindici anni e, per celebrare questa tappa importante, la mamma ha condiviso sui propri profili una fotografia del passato, un ricordo tenero che risale a quando la bambina era ancora piccola e partecipava a uno dei suoi concerti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È praticamente impossibile imbattersi in fotografie di Penelope, la figlia di Gianna Nannini, la cantautrice ha fatto un'eccezione per il suo 15° compleanno