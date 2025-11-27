È morto il pizzaiolo Marco Motta disposta l' autopsia

Purtroppo non ce l'ha fatta. È morto ieri all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Marco Motta, il pizzaiolo originario di Valgreghentino e da qualche tempo residente a Pontida. Proprio qui, nella notte tra sabato e domenica, il 39enne era stato soccorso privo di conoscenza in un parcheggio a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - È morto il pizzaiolo Marco Motta, disposta l'autopsia

