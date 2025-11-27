È morto Emmanuel Reynaud che ha reso grandi i vini del Rodano
Il vignaiolo è stato uno dei più importanti interpreti della regione del Rodano, capace di elaborare uno stile unico a Châteauneuf-du-Pape, ed è stato proprietario di tre delle più importanti aziende della zona. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Scopri altri approfondimenti
Il piccolo Emmanuel, 49 giorni, arrivato dal Guatemala in un viaggio della speranza è morto all'ospedale di Padova. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza Vai su X
Dal Guatemala per un intervento salvavita: Emmanuel muore a 49 giorni all'ospedale di Padova --> https://www.nordest24.it/morte-piccolo-emmanuel-intervento-padova-guatemala - facebook.com Vai su Facebook
È morto Emmanuel Reynaud, che ha reso grandi i vini del Rodano - Il vignaiolo è stato uno dei più importanti interpreti della regione del Rodano, capace di elaborare uno stile unico a Châteauneuf- Lo riporta msn.com