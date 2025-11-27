È morto Alessandro Tomei sassofonista italiano che ha collaborato con Baglioni e Vanoni | aveva 53 anni

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Tomei, sassofonista italiano che ha collaborato nella sua carriera con Claudio Baglioni, Beppe Vessicchio e Ornella Vanoni, è morto nelle scorse ore all'età di 53 anni, dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

200 morto alessandro tomei&#200; morto Alessandro Tomei, sassofonista italiano che ha collaborato con Baglioni e Vanoni: aveva 53 anni - Alessandro Tomei, sassofonista italiano che ha collaborato nella sua carriera con Claudio Baglioni, Beppe Vessicchio e Ornella Vanoni, è morto nelle scorse ... Riporta fanpage.it

200 morto alessandro tomeiAddio ad Alessandro Tomei, cuore ciociaro e sax di Baglioni - &#200; morto, dopo una brutta malattia, il sassofonista - Come scrive ciociariaoggi.it

200 morto alessandro tomeiAlessandro Tomei è morto, addio al sassofonista di Claudio Baglioni: le cause della morte - Claudio Baglioni ricorda Alessandro Tomei, il suo sassofonista scomparso dopo una lunga malattia: aveva suonato con Ornella Vanoni ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Alessandro Tomei