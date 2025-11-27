È morto Alessandro Tomei sassofonista italiano che ha collaborato con Baglioni e Vanoni | aveva 53 anni

Alessandro Tomei, sassofonista italiano che ha collaborato nella sua carriera con Claudio Baglioni, Beppe Vessicchio e Ornella Vanoni, è morto nelle scorse ore all'età di 53 anni, dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Milano, la «protesta dei girasoli» per Alessandro Meszley morto a 15 anni. «Qualcuno strappa i fiori per lui? Noi piantiamone centinaia» - facebook.com Vai su Facebook

È morto Alessandro Tomei, sassofonista italiano che ha collaborato con Baglioni e Vanoni: aveva 53 anni - Alessandro Tomei, sassofonista italiano che ha collaborato nella sua carriera con Claudio Baglioni, Beppe Vessicchio e Ornella Vanoni, è morto nelle scorse ... Riporta fanpage.it

Addio ad Alessandro Tomei, cuore ciociaro e sax di Baglioni - È morto, dopo una brutta malattia, il sassofonista - Come scrive ciociariaoggi.it

Alessandro Tomei è morto, addio al sassofonista di Claudio Baglioni: le cause della morte - Claudio Baglioni ricorda Alessandro Tomei, il suo sassofonista scomparso dopo una lunga malattia: aveva suonato con Ornella Vanoni ... Come scrive dilei.it