È morta Pam Hogg addio alla stilista punk rock che ha vestito Rihanna e Lady Gaga

È morta a 66 anni Pam Hogg, la stilista scozzese dall'animo ribelle e visionario, famosa per il suo stile punk rock. Aveva 66 anni e, come dichiarato dalla famiglia, si è spensa in un hospice circondata dalle persone care. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morta la stilista punk rock Pam Hogg - È morta a Londra la stilista Pam Hogg, icona del punk rock nota per le sue creazioni anticonformiste. Lo riporta lettera43.it

Morta Pam Hogg, icona punk-rock della moda internazionale - A darne notizia è stata la famiglia, che non ha reso note le cause del decesso ma ha ... Secondo altarimini.it

Morta la stilista britannica Pam Hogg, amata da Rihanna e da Kate Moss - Con un inconfondibile stile punk, la tuta attillata come capo must, e un ampio uso di glitter e tinte metalliche, Hogg (la cui età non è mai stata rivelata pubblicamente) era amatissima da top model e ... Riporta tg24.sky.it