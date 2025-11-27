È morta la stilista punk rock Pam Hogg

È morta Pam Hogg, stilista scozzese e icona del punk rock britannico. A darne notizia è la famiglia con un breve post sui canali social ufficiali. «Le sue ultime ore sono state serene e circondate dalle amorevoli cure di amici e familiari», si legge nella nota. «Desideriamo ringraziare tutto il personale del St Joseph’s Hospice di Hackney per il prezioso supporto offerto a Pamela nei suoi ultimi giorni». Ignote le cause del decesso e l’età (su cui la stilista è sempre rimasta enigmatica), che il Guardian ha stimato sui 66 anni. «Lo spirito creativo e il suo lavoro hanno toccato la vita di molte persone di tutte le età e lascia una magnifica eredità che continuerà a ispirarci, portare gioia e sfidarci a vivere oltre i confini delle convenzioni», prosegue il post. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morta la stilista punk rock Pam Hogg

