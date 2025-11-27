È morta a 141 anni una presenza silenziosa e costante passata dalle fotografie in bianco e nero ai social | addio alla tartaruga Gramma – Video
Se n’è andata a 141 anni “Gramma”, una tartaruga delle Galapagos (Chelonoidis niger) che viveva nello zoo di San Diego, in California e che in quello zoo è arrivata quando aveva 40 anni, tra il 1928 e il 1931. “Una presenza silenziosa e costante, passata dalle fotografie in bianco e nero ai social. Prendersi cura di te è stato un privilegio. Un’icona amata e una straordinaria ambasciatrice della sua specie. È sorprendente pensare a cosa ha vissuto la nonna durante la sua vita. Mentre si godeva il sole, infiniti snack erbivori e pozzanghere, questa dolce e timida tartaruga ha osservato la creazione e l’evoluzione dello zoo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
