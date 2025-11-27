C'è perfino un circolo, a cui nessuno vorrebbe essere iscritto, il cosiddetto Club 27: vi sono affiliati Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Amy Winehouse. Tutti morti all'età di 27 anni, nel pieno della loro fama, in molti casi bruciati in un rogo di dipendenze e disperazione. E poi ci sono Ritchie Valens (quello della Bamba) morto a 17 anni, Sid Vicious a 21 anni, Jeff Buckley a 31, Bob Marley a 36, John Lennon a 40, Elvis Presley a 42, Dolores O'Riordan a 44, Freddy Mercury a 45, Michael Jackson a 50, George Michael a 53, Prince a 57. Tutti scomparsi più o meno giovani ma comunque molto prima di mettersi un plaid di paillettes sulle ginocchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È il successo che uccide. Così i cantanti famosi muoiono molto prima