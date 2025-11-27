È il giorno di Stranger Things 5 riguarda diretta di Wired tra teorie e totomorto

Ogni giorno una sorpresa dal Sottosopra! Scopri il nostro calendario dell'Avvento di Stranger Things e lasciati trasportare dai misteri di Hawkins.

Stranger Things Stagione 5, trailer finale a pochi giorni dall'uscita

Stranger Things 5, volume 2: quando esce su Netflix - Ecco le date da segnare: Volume 2 (episodi 5–7) 25 dicembre, ore 20. Da today.it

Stranger Things 5: quando esce l’ultimo episodio su Netflix - L’episodio conclusivo (il titolo originale è “Chapter Eight: The Rightside Up” – sarà un vero e proprio evento globale, in uscita il 31 dicembre, ore 20. Scrive today.it

Stranger Things 5, Sadie Sink racconta com’è stato l’ultimo giorno di lavoro sul set - Sadie Sink ha salutato definitivamente la sua Max e ha raccontato com'è stato lavorare sul set durante l'ultimo giorno di riprese di Stranger Things. Scrive comingsoon.it