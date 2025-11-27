È già finita Uomini e Donne la notizia ancora prima di vedere in tv l’uscita della coppia

Ci sono storie, nel grande laboratorio sentimentale di Uomini e Donne, che sembrano destinate a brillare appena il tempo di un’illusione. Alcune coppie partono tra scetticismi diffusi, ostacoli seminati dagli opinionisti e un pubblico poco convinto, e finiscono per lasciare lo studio con la speranza di trovare altrove ciò che davanti alle telecamere non è riuscito a sbocciare. È successo di recente a Guido e Federica, costretti a un’uscita quasi forzata e poi pronti a ringraziare i fan per l’affetto ricevuto una volta fuori dal programma. Ed è quello che, con un copione sorprendentemente simile, sta accadendo anche a Cinzia e Rocco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it