È agrigentino il primo angiologo in Europa a ricevere il Business Elite Award under 40 | premiato Giovanni Alongi

Agrigentonotizie.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Alongi, agrigentino, è il primo medico angiologo in Europa ad aver ricevuto il “Business Elite Award 2025”, prestigioso riconoscimento made in New York che ogni anno mette in luce eccellenze professionali di vari settori e Paesi: il siciliano Giovanni Alongi è stato premiato a Roma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

200 agrigentino il primo angiologo in europa a ricevere il business elite award under 40 premiato giovanni alongi

© Agrigentonotizie.it - È agrigentino il primo angiologo in Europa a ricevere il "Business Elite Award" under 40: premiato Giovanni Alongi

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 200 Agrigentino Primo Angiologo