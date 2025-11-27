Duplice omicidio Villa Pamphilj la procura chiede il giudizio immediato per Kaufmann
La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso, lo scorso giugno a Villa Pamphilj a Roma, la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di appena 14 mesi. I corpi delle due vittime, morte soffocate, furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Al 46enne il pm Antonio Verdi contesta il duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
