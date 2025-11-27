Duplice omicidio Villa Pamphilj la procura chiede il giudizio immediato per Kaufmann

Tg24.sky.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso, lo scorso giugno a Villa Pamphilj a Roma, la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di appena 14 mesi. I corpi delle due vittime, morte soffocate, furono trovati nel parco della Capitale a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Al 46enne il pm Antonio Verdi contesta il duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

duplice omicidio villa pamphilj la procura chiede il giudizio immediato per kaufmann

© Tg24.sky.it - Duplice omicidio Villa Pamphilj, la procura chiede il giudizio immediato per Kaufmann

Approfondisci con queste news

duplice omicidio villa pamphiljOmicidi di Villa Pamphili: la procura di Roma chiede il giudizio immediato per Kaufmann - Il 46enne statunitense accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. Segnala rainews.it

duplice omicidio villa pamphiljKaufmann, chiesto il giudizio immediato per il killer di Villa Pamphili: è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di 14 mesi - Giudizio immediato per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno scorso a Villa Pamphili. Si legge su ilmessaggero.it

duplice omicidio villa pamphiljFemminicidi a Villa Pamphili, chiesto immediato per Kaufmann - La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno scorso a Villa Pamphili. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Duplice Omicidio Villa Pamphilj