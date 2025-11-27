Inter News 24 Dumfries Inter, il alterale nerazzurro olandese potrebbe presto tornare a disposizione di Chivu! Come sta l’ex PSV e quando tornerà in campo. Con il match contro il Liverpool in programma il 9 dicembre, Denzel Dumfries sta accelerando il suo recupero dopo l’infortunio alla caviglia subito durante la partita contro la Lazio il 9 novembre. Nonostante la diagnosi iniziale non sembrasse grave, la cautela è diventata la parola d’ordine nella gestione del recupero. Il tecnico Cristian Chivu ha infatti modificato l’approccio alla gestione degli infortuni, aumentando la prudenza per ridurre al minimo i rischi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries Inter e la gestione degli infortuni in casa nerazzurra: fissata la data per il ritorno in campo?