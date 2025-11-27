due variazioni di bilancio approvate

Il consiglio comunale nella seduta ha approvato due variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, illustrate dall’assessora al bilancio Silvana Pisani. La variazione di bilancio ordinaria prevede maggiori risorse per opere pubbliche, manutenzioni stradali, politiche abitative, patrimonio arboreo e prevede alcuni storni di parte capitale o di parte corrente a saldo invariato tra i vari capitoli di competenza all’interno del medesimo Servizio dell’ente. Uno dei più importanti riguarda cantoniere di Paese e opere pubbliche, PNRR Patrimonio e ambiente per circa 546mila euro. Parte di questa cifra sarà destinata ai lavori di manutenzione straordinaria alla palestra grande dell’Istituto Comprensivo di Camigliano, per asfaltature e la manutenzione straordinaria del patrimonio all’interno del Progetto Quadrifoglio, per il censimento e la valutazione del patrimonio arboreo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

