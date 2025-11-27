Due terzi delle razze di cani contengono DNA di lupo

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences rivela che due terzi delle razze canine moderne contengono tracce di DNA di lupo, spaziando da chihuahua a cani da slitta artici. Questo studio rappresenta un importante passo avanti nello studio delle origini genetiche e dell’evoluzione dei cani domestici, approfondendo le connessioni tra precursori selvaggi e animali addomesticati. scoperte principali sulla genetica dei cani e dei lupi. intersezioni genetiche tra cani e lupi. Secondo l’analisi condotta dalla collaborazione tra il Museo Americano di Storia Naturale e il Smithsonian’s National Museum of Natural History, il DNA di lupo può essere riscontrato nel 64% delle razze canine analizzate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Due terzi delle razze di cani contengono DNA di lupo

